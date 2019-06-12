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Общество

Более 140 км береговой линии рек и озер Псковской области очистили от мусора

Более 140 км береговой линии водных объектов Псковской области очистили в рамках общероссийской акции "Вода России". Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии региона.

В 2019 году акция проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». В муниципальных образованиях местные власти совместно с образовательными учреждениями, организациями и волонтерами провели масштабные экологические субботники по уборке от мусора берегов рек и озер.

Всего в мероприятиях «Вода России» с апрель по май приняли участие более 1700 жителей Псковской области. 

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