Более 140 км береговой линии рек и озер Псковской области очистили от мусора

16:09, 12 июня 2019, ПАИ

Более 140 км береговой линии водных объектов Псковской области очистили в рамках общероссийской акции "Вода России". Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии региона.

В 2019 году акция проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». В муниципальных образованиях местные власти совместно с образовательными учреждениями, организациями и волонтерами провели масштабные экологические субботники по уборке от мусора берегов рек и озер.

Всего в мероприятиях «Вода России» с апрель по май приняли участие более 1700 жителей Псковской области.