Возле памятника революционерам на острове Залита в Псковском озере станет светлее

16:35, 12 июня 2019, ПАИ

Возле памятника революционерам на острове Залита в Псковском озере появится освещение. Аукцион на выполнение работ опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 25 тыс. 317 рублей, источник финансирования - бюджет Псковского района.

Проведение аукциона запланировано на 24 июня.

Памятник первым коммунистам, борцам за установление советской власти на Талабских островах Псковского озера установил в 1968 году местный рыболовецкий колхоз. Авторы мемориала – скульптор Л. Катаев и архитектор В. Смирнов.

Памятник представляет собой валунное основание с якорями – «причал», и пять ярко-красных стрел, охваченных вверху металлической «рыбацкой сетью» с красной звездой в центре (маяком).

Памятник поставлен И. Залиту, И. Белову, О. Хореву, И. Шляпникову, И. Галахову, погибшим в октябре 1918 года.