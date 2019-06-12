Международный эксперт: Уровень встречи воздухоплавателей в Великих Луках значительно вырос за 10 лет

16:48, 12 июня 2019, ПАИ

Уровень пилотов и соревнований в Великих Луках значительно вырос за 10 лет, заявил президент международного жюри соревнований Джон Груббстром на пресс-конференции в центре 24-й Международной встречи воздухоплавателей, которая проходит с 11 по 17 июня.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-центре встречи, директор соревнований Владимир Орлов подтвердил высокий уровень мероприятия. Он отметил, что в состязаниях участвуют 36 экипажей, и выразил надежду, что погода позволит всей неделе быть спортивной и красивой. По словам Владимира Орлова, в игре «кей-граб» 11 июня пилоты проявили техническое мастерство и подошли с душой, поэтому зрители были в восторге. Он добавил, что все аэронавты размещены, газ от генерального спонсора ПАО «Газпром» есть в полном объеме.

Спортивный директор Витольд Филюс отметил, что рад снова оказаться в Великих Луках. С начала 2019 года он снова стал воздухоплавателем и хотел бы вернуться сюда в качестве участника соревнований. «Организация в Великих Луках как всегда великолепна, я знаю здесь почти всех людей, здесь приятно находиться», - заявил Витольд Филюс.

Джон Груббстром напомнил, что тоже бывал в Великих Луках в качестве спортивного директора в 2006-2008 годах. «Я как никто понимаю, какая работа ложится на плечи организаторов, судей, пилотов во время таких соревнований. Моей задачей на этих соревнованиях будет обеспечить, чтобы они были честными, интересными и безопасными», - сказал он. Джон Груббстром заметил, что город развивается, значительно лучше стала дорога из Москвы в Великие Луки.

Офицер по безопасности Гинтс Гайлис поблагодарил директора встречи за правильные решения и рассказал о прогнозе погоды на ближайшие дни. 12 июня ветер стихнет в районе 20:30, как раз к массовому взлету аэростатов с территории крепости. В 19.30 состоится запуск первого метеозонда, после этого он будет запускаться каждые полчаса для контроля ситуации. Предполетный брифинг на месте состоится в 20:00. На текущий момент ветер идет в направлении Рига - Москва. Посадка аэростатов состоится за городом.

Первый президент международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках Давид Шифрин поблагодарил генерального спонсора встречи за ежегодную поддержку и добавил, что именно это позволило вывести соревнования на новый высокий уровень.

В рамках 24-й встречи воздухоплавателей определят обладателей 12-го Кубка Дружбы, 13-го Кубка княгини Ольги, 15-го Кубка города Великие Луки, а также победителя юбилейного 25-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту.