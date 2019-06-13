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Культура

Более 1,5 тысяч человек побывали на Международном фестивале молодежных театров в Пушкинском заповеднике

Сцена из уличного представления «Люди и птицы». Театр кукол «Туки-Луки» (Пермь)

1536 человек побывали на Международном фестивале молодежных театров «Михайловское 2019», который завершился в Государственном Пушкинском заповеднике. Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе музея Лидия Токарева со ссылкой на экскурсионную службу учреждения, спектакли, творческие встречи, уличное представление театра кукол и другие события фестиваля в период с 5 по 11 июня посетили жители и гости Пушкиногорья из разных уголков России и из-за рубежа (Германия, Латвия, Словения, Турция).

Больше всего зрителей собрали показы санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением Народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера. Были представлены постановки по произведениям, включённым в школьную программу: «Капитанская дочка» А. Пушкина (207 человек) и «Недоросль» Д. Фонвизина (236 человек). Школьники из Пушкиногорского района и доброхоты из Пскова, работавшие в музее на Празднике Пушкинской поэзии традиционно посетили спектакли фестиваля по бесплатным билетам.

Сцена из спектакля «А.С. Пушкин. Капитанская дочка». Театр «Пушкинская школа» (Санкт-Петербург).

Татральные коллективы, объединяющие начинающих актёров или ориентированные на молодого зрителя, приезжают в Пушкиногорье пятое лето подряд. С июня 2017 года фестиваль начали проводить под эгидой Министерства культуры Российской Федерации, силами Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге и Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». В разные годы в фестивале участвовали профессиональные и любительские труппы из разных регионов России, в том числе из Тюмени и Ижевска, а также из Испании и Эстонии. В 2019 году на фестивале были широко представлены театры из Санкт-Петербурга: помимо «Пушкинской школы» в псковские пушкинские места приехали ТЮЗ имени А. А. Брянцева и молодой «Городской театр». Кроме того, зрители могли увидеть вживую несколько работ Театра кукол «Туки-Луки» из Перми и побывать на видеопоказе спектакля, поставленного в Бурятском республиканском театре кукол «Ульгэр». Для актёров и режиссёров на фестивале «Михайловское 2019» работала лаборатория, где театральные критики из Санкт-Петербурга вели обсуждение просмотренных работ.

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