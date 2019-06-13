«Вальс сомнений» исполнили аэронавты в первый день соревнований в Великих Луках

08:30, 13 июня 2019, ПАИ

«Вальс сомнений» исполнили участники 24-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках утром 13 июня. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-центре встречи, в первый день соревнований спортивная дирекция подготовила для пилотов шесть заданий. Общий старт состоялся с территории крепости, а общая посадка — в районе Новосокольников.

12 июня состоялось торжественное открытие встречи воздухоплавателей, которая собрала пилотов из Кунгура, Рязани, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Тулы, Великого Новгорода, Йошкар-Олы, Калуги, Крыма, Великих Лук, Польши, Японии, всего 38 команд.

Глава города Великие Луки Николай Козловский приветствовал гостей и поздравил всех с Днем России и началом праздника спорта на древней великолукской земле. «В Великих Луках всегда были сильны спортивные традиции, у нас есть выдающиеся спортсмены, рекорды, но особенное место в последние десятилетия занимает воздухоплавание — это уникальный, сложный и зрелищный вид спорта», - заявил он. Градоначальник подчеркнул, что уровень соревнований растет, как и количество участников из регионов России и других стран. Глава города поблагодарил организаторов встречи, генерального спонсора ПАО «Газпром», предприятия города Великие Луки и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, а затем вручил почетную грамоту спортивному директору Встречи Витольду Филюсу.

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева приветствовала участников от лица Михаила Ведерникова: «Великие Луки — это блестящий пример того, как любовью к своему делу может создать международное мероприятие высочайшего уровня, не имеющего аналогов в России. Юрий Таран, Давид Шифрин, Валерий Латыпов, Владимир Орлов — эти имена известны всем любителям воздухоплавания в России, они внесли вклад в развития аэронавтики в России. Воздухоплаватели в Великих Луках стали визитной карточкой Псковской области».

Заместитель начальника административного отдела ООО «ГЭС СПБ» Сергей Гусев пожелал участникам хорошей погоды, чистого неба и перефразировал девиз олимпийцев: «быстрее, выше, точнее».

Директор соревнований Владимир Орлов от имени оргкомитета пообещал зрителям красивые полеты .

Президент международного жюри соревнований Джон Груббстром поблагодарил за приглашение снова приехать в Великие Луки и заверил, что соревнования будут честными, интересными и безопасными. Он заметил, что в Великие Луки «приехали фантастические спортсмены, великолепные организаторы и самые благодарные зрители».

Первый директор Международной встречи воздухоплавателей Давид Шифрин призвал молодых великолучан сохранить это спортивное мероприятие навсегда, не взирая ни на какие препятствия. По его словам, о таком празднике мечтают многие города и регионы, но именно в Великие Луки приезжают спортсмены, известны в России, Европе и мире. В качестве примера он привел Сергея Латыпова — бронзового призера чемпионата мира, серебряного призера чемпионата Европы, четвертого пилота мирового рейтинга, Ивана Меняйло — мирового рекордсмена, занявшего десятое место на первенстве мира, неоднократного чемпиона России, Евгения Чубарова , который находится на 33-й строчке чемпионата мира, судью всероссийской категории, Андрея Кулькова — двукратного чемпиона России , 47-го на первенстве мира. Эти люди представляют сборную России по воздухоплаванию.

Флаг 24-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках торжественно поднял чемпион 2018 года Артем Денисенко.

Спортсменов также приветствовали творческие коллективы города «Жемчужина», «Созвездие», «Традиция», «Трубадур», «Заряница», «Атлетика», а Сергей Копаев исполнил неофициальный гимн Международной встречи.

24-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках проходит с 11 по 17 июня. В ее ходе станут известны имена обладателей 12-го Кубка Дружбы, 13-го Кубка княгини Ольги, 15-го Кубка города Великие Луки, а также победителя юбилейного 25-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту.