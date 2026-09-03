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Тренер по боксу раскрыл секреты воспитания чемпионов

Задача тренера – заинтересовать ребёнка занятиями и выработать дисциплину, а у воспитанника великолукской школы бокса Кирилла Коршакова эти качества сочетались с природным чувством дистанции, что и привело к победе на первенстве Европы. Об этом наставник боксёра Юрий Фёдоров сказал в программе «Лики Лук» на телеканале «Первый Псковский».

Юрий Фёдоров. Фото: Luki-News

«Когда Кирилл пришёл ко мне на занятия, он был сдержанный, дисциплинированный, показывал хорошую технику и тактику. Парень ответственный. Он выделялся чувством дистанции. На первенстве Европы он чувствовал своих оппонентов, и это привело к победе», – рассказал Фёдоров.

По его словам, главная задача тренера – заинтересовать ребёнка, чтобы ему было легко на занятиях, чтобы ему хотелось на них идти. «Также мы вырабатываем в детях дисциплину. Это очень важное качество для боксёра. Много работаем над техникой и тактикой, подводим потихонечку к спаррингам», – отметил наставник.

Фёдоров подчеркнул, что увидеть в ребёнке сразу потенциал невозможно. «Важно, чтобы он слушал. Тогда уже можно о чём-то дальше говорить. Когда ты ему даёшь задание, и он его выполняет, на таких детей нужно обращать внимание. Я в Кирилле увидел этот потенциал, и мы его развили дальше», – сказал он.

Тренер также сообщил, что сейчас занимается с дошколятами от четырёх лет. «Мы в них развиваем такие качества, как выносливость, скорость, ловкость, скорость реакции. Это необходимо каждому человеку для дальнейшего развития в спорте, – пояснил Фёдоров. – Дети ходят с желанием. Мне интересно с ними работать».

Кирилл Коршаков завоевал золото на первенстве Европы среди юношей до 19 лет, которое прошло в сербской Лознице, и уже приступил к подготовке к первенству мира в Черногории.

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