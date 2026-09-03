Вратаря «Пскова» Дениса Долгого признали лучшим игроком августа в Третьей лиге

13:35, 03 сентября 2026, ПАИ

Вратаря и капитана футбольного клуба «Псков» Дениса Долгого признали лучшим игроком августа в чемпионате Северо-Западного федерального округа (СЗФО) (Третьей лиге). Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

В прошлом месяце псковичи провели четыре матча. В их активе две победы, одна ничья и одно поражение. «Псков» вышел на первое место в турнирной таблице.

Во втором матче сезона Денис Долгий спас команду от поражения, оформив голевую передачу в компенсированное ко второму тайму время, находясь в штрафной площади соперника – «Луки-Энергии – 2». Встреча завершилась вничью – 1:1.

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