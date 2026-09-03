Юношеская сборная Псковской области попробует пробиться в суперфинал «Локоволей»

16:26, 03 сентября 2026, ПАИ

Юношеская сборная Псковской области проведёт отборочные матчи в суперфинал международного первенства «Локоволей» в Нижнем Новгороде с 6 по 9 октября. Об этом сообщается в группе Pskov Volleyball Club в соцсети «ВКонтакте».

Суперфинал турнира состоится в Кемерово с 3 по 6 февраля следующего года.

На отборочном этапе псковичам будут противостоять команды из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Твери, Челябинска, Уфы, Костромы, Самары и Казани.

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