Финал Кубка Псковской области по футболу пройдёт 13 сентября

15:07, 03 сентября 2026, ПАИ

Финал Кубка Псковской области по футболу среди мужских команд состоится в Великих Луках 13 сентября, сообщили ПАИ в региональной федерации футбола.

В финал турнира уже пробился великолукский клуб «Луки-Энергия – 2», выигравший в полуфинале в двух матчах у «Невеля».

Вторым финалистом станет победитель в паре «Псков» – «Стрела». В первом матче «Псков» одержал победу со счётом 2:0.

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