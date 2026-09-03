Финал Кубка Псковской области по футболу пройдёт 13 сентября
Финал Кубка Псковской области по футболу среди мужских команд состоится в Великих Луках 13 сентября, сообщили ПАИ в региональной федерации футбола.
В финал турнира уже пробился великолукский клуб «Луки-Энергия – 2», выигравший в полуфинале в двух матчах у «Невеля».
Вторым финалистом станет победитель в паре «Псков» – «Стрела». В первом матче «Псков» одержал победу со счётом 2:0.
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