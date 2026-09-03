Псковские байдарочницы в двойке вышли в финал Спартакиады народов России

12:13, 03 сентября 2026, ПАИ

Псковские байдарочницы Ангелина Семёнова и Елизавета Кожевина, представляющие Московскую область, вышли в финал Спартакиады народов России в Казани. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Уроженки Пскова в двойках на дистанции 500 метров в одном экипаже заняли последнее место предварительного заезда, но стали первыми в полуфинале.

Финал в этой дисциплине состоится сегодня, 3 сентября, в 15:50. Псковички отправятся на дистанцию по восьмой воде.

Ранее Елизавета Кожевина заняла седьмое место в главном финале спартакиады в одиночках на дистанции 500 метров.

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