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Псковская байдарочница участвует в международных соревнованиях «Кубок доброй воли»

Псковская спортсменка Ксения Игнатьева принимает участие в международных соревнованиях «Кубок доброй воли», которые проходят в Москве. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Ксения Игнатьева. Фото: спортшкола «Ника»

Игнатьева борется за медали в соревнованиях среди юниорок до 19 лет в двух дисциплинах – одиночках и двойках на дистанции 500 метров. В двойке она соревнуются в одном экипаже с Елизаветой Рубцовой из Ульяновской области. В предварительном заезде спортсменки заняли пятое место и получили путёвку в финал.

Соревнования проводятся в пятый раз. В этом году «Кубок доброй воли» объединил более 800 спортсменов основного и юниорского составов сборных России, Белоруссии, Узбекистана, Турции, Филиппин и других стран. Около 120 участников – иностранные гребцы.

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