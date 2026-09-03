Чемпионат и первенство Псковской области по лыжероллерам и кроссу пройдут в Острове

11:39, 03 сентября 2026, ПАИ

Чемпионат и первенство Псковской области по лыжероллерам и кроссу пройдут в Островском районе на базе «Юность» с 11 по 13 сентября. Об этом ПАИ сообщили в региональной федерации лыжных гонок.

12 сентября состоится гонка на лыжероллерах свободным стилем на дистанциях три, пять и десять километров в зависимости от возрастной группы. На следующий день состоится кросс на один, два и четыре километра. Медали разыграют в девяти возрастных категориях.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 11 сентября.

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