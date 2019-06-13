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Общество

Штраф заплатят руководители двух плюсских школ за некачественную организацию питания детей

Руководители двух школ Плюсского района привлечены к административной ответственности с назначением штрафа в размере 10 тысяч рублей за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура Плюсского района совместно с управлением Роспотребнадзора по региону провела проверку соблюдения законодательства. В ходе надзорных мероприятий были установлены могочисленные нарушения требований СанПиН. В частности, в школах в пищеблоках использовалось неисправное оборудование, не весь кухонный инвентарь был маркирован, он имел дефекты, а также использовалась посуда с отбитой эмалью. Кроме того, персонал не полностью прошел медицинские освидетельствования, а примерное меню в школах не согласовано с управлением Роспотребнадзора.

В этой связи заместитель руководителя управления Роспотребнадзора привлёк к административной ответственности руководителей двух образовательных учреждений района по части 2 статьи 6.7 КоАП РФ.

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