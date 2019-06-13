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Общество

Россияне назвали любимые мультфильмы

Россияне назвали свои любимые мультфильмы. Как сообщает РИА Новости, тройку возглавил анимационный фильм «Ну, погоди!». На первое место его поставили 65% опрошенных.

На втором месте - «Каникулы в Простоквашино». Предпочтение этому мультфильму отдали 31% респондентов. Третьим по популярности стал российский мультсериал «Маша и медведь», за который проголосовали 16%.

Также среди любимых мультфильмов россияне называли «Винни пуха» (13%), «Чебурашку и крокодила Гену» (10%), «Кота Леопольда» и «Ежика в тумане», за которых проголосовали по 8% участников опроса.

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