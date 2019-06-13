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Общество

Из-за безразличия к детям жительница Красногородского района отправится на исправительные работы

Жительница Красногородского района, обвиняемая в неуплате средств на содержание двух своих детей, приговорена к 5 месяцам исправительных работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

В июле 2018 года мать ограничили в родительских правах, при этом суд обязал ее уплачивать алименты на содержание детей в размере трети заработка. Но это никак не повлияло на поведение матери. Детьми она не интересовалась. В результате долг по алиментам превысил 110 тысяч рублей. Затем женщину полностью лишили родительских прав, но и это не заставило мать изменить позицию.

Теперь помимо обязательных исправительных работ женщина должна будет отдавать 5% заработка в доход государства. Приговор вступил в законную силу. Дети находятся под опекой родственников, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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