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Общество

Результаты исследования по оценке потребностей в доступности для маломобильных групп представят в Пскове

Результаты социологических исследований по оценке потребностей в доступности для людей ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения представят в рамках круглого стола, который состоится 13 июня в 15:00 в Пскове в проектном офисе «Команды 2018». Мероприятие проводится в рамках проекта Интерактивная карта доступности Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в проектном офисе.

Кроме того, в рамках круглого стола состоится презентация дизайнерского конкурса проектов по изменению пространств с точки зрения доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения.  

Организаторы мероприятия также проведут обучение работе с порталом http://socportal.org 

Вход свободный.

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