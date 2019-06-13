Результаты исследования по оценке потребностей в доступности для маломобильных групп представят в Пскове

10:32, 13 июня 2019, ПАИ

Результаты социологических исследований по оценке потребностей в доступности для людей ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения представят в рамках круглого стола, который состоится 13 июня в 15:00 в Пскове в проектном офисе «Команды 2018». Мероприятие проводится в рамках проекта Интерактивная карта доступности Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в проектном офисе.

Кроме того, в рамках круглого стола состоится презентация дизайнерского конкурса проектов по изменению пространств с точки зрения доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения.

Организаторы мероприятия также проведут обучение работе с порталом http://socportal.org

Вход свободный.