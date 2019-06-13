Названы победители областного конкурса «Псковская книга-2018»

10:59, 13 июня 2019, ПАИ

Победителей XXIII областного конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга-2018» наградили 13 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Награждение проходило в рамках открывшейся сегодня международной научно-практической библиотечной конференции «Культура приграничья», которая приурочена к XXXIX Международным Ганзейским дням Нового времени в Пскове. Всего на конкурс были поданы 32 заявки. Победители были определены по пяти номинациям.

Председатель комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева поблагодарила всех, кто прибыл на конференцию из других городов России и зарубежных коллег, и вручила награды победителям. Так, в номинации лучшее литературно-художественное издание лучшей признана книга Владимира Клевцова «Прогулки по Пскову», в номинации лучшие издание по истории края - работа Георгия Караева и Александра Потресова «Загадка Чудского озера». Лучшим изданием по туризму названа книга Анны Агеевой «Псков: исторический путеводитель». В номинации лучшее издание, подготовленное библиотекой, победителем стал календарь «Псковские даты, 2019», в номинации «Видимая книга» (издание для незрячих и слабовидящих) - издание Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих.

Почетными грамотами отметили всех других участников конкурса.

На конференции в Пскове будут работать библиотекари, писатели, историки из российских городов, стран ближнего и дальнего зарубежья. Они обсудят опыт работы библиотек ганзейских городов в популяризации книжного культурного наследия, реализацию межэтнических проектов на территориях регионов ганзейских городов, проекты библиотек «От Ганзы к Ганзе», презентации изданий специалистов библиотек ганзейских городов. Также в рамках конференции состоится выставка декоративно-прикладного искусства мастеров Псковской области и выставка участников международного творческого конкурса «От Ганзы к Ганзе: взгляд юных».