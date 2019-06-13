0
10:59
Названы победители областного конкурса «Псковская книга-2018»
22:57
«Мы ждем перемен»: Псковская область подводит итоги визита вице-премьера Алексея Гордеева
12:17
Торжественное закрытие Дней Пушкинской поэзии и русской культуры состоялось в Пскове
18:24
«Любимцев публики» покажут на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове
17:05
Эскиз спектакля «Последняя игра Пушкина» покажут в Псковском драмтеатре 22 июня
10:33
День России - 2019 в Пскове: Когда и где пройдет, что посмотреть
19:14
Почти 27 тысяч человек уже побывали в Михайловском на Днях пушкинской поэзии и русской культуры
Еще новости
Культура

Названы победители областного конкурса «Псковская книга-2018»

Победителей XXIII областного конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга-2018» наградили 13 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Награждение проходило в рамках открывшейся сегодня международной научно-практической библиотечной конференции «Культура приграничья», которая приурочена к XXXIX Международным Ганзейским дням Нового времени в Пскове. Всего на конкурс были поданы 32 заявки. Победители были определены по пяти номинациям.

Председатель комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева поблагодарила всех, кто прибыл на конференцию из других городов России и зарубежных коллег, и вручила награды победителям. Так, в номинации лучшее литературно-художественное издание лучшей признана книга Владимира Клевцова «Прогулки по Пскову», в номинации лучшие издание по истории края - работа Георгия Караева и Александра Потресова «Загадка Чудского озера». Лучшим изданием по туризму названа книга Анны Агеевой «Псков: исторический путеводитель». В номинации лучшее издание, подготовленное библиотекой, победителем стал календарь «Псковские даты, 2019», в номинации «Видимая книга» (издание для незрячих и слабовидящих) - издание Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих.

Почетными грамотами отметили всех других участников конкурса. 

На конференции в Пскове будут работать библиотекари, писатели, историки из российских городов, стран ближнего и дальнего зарубежья. Они обсудят опыт работы библиотек ганзейских городов в популяризации книжного культурного наследия, реализацию межэтнических проектов на территориях регионов ганзейских городов, проекты библиотек «От Ганзы к Ганзе», презентации изданий специалистов библиотек ганзейских городов. Также в рамках конференции состоится выставка декоративно-прикладного искусства мастеров Псковской области и выставка участников международного творческого конкурса «От Ганзы к Ганзе: взгляд юных».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Названы победители областного конкурса «Псковская книга-2018»
13 июня 2019
Названы победители областного конкурса «Псковская книга-2018»
Торжественное закрытие Дней Пушкинской поэзии и русской культуры состоялось в Пскове
11 июня 2019
Торжественное закрытие Дней Пушкинской поэзии и русской культуры состоялось в Пскове
«Любимцев публики» покажут на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове
10 июня 2019
«Любимцев публики» покажут на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове
Эскиз спектакля «Последняя игра Пушкина» покажут в Псковском драмтеатре 22 июня
10 июня 2019
Эскиз спектакля «Последняя игра Пушкина» покажут в Псковском драмтеатре 22 июня
День России - 2019 в Пскове: Когда и где пройдет, что посмотреть
10 июня 2019
День России - 2019 в Пскове: Когда и где пройдет, что посмотреть
Почти 27 тысяч человек уже побывали в Михайловском на Днях пушкинской поэзии и русской культуры
08 июня 2019
Почти 27 тысяч человек уже побывали в Михайловском на Днях пушкинской поэзии и русской культуры
Празднование Дней пушкинской поэзии и дней русской культуры (ФОТОРЕПОРТАЖ)
08 июня 2019
Празднование Дней пушкинской поэзии и дней русской культуры (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Серию картин о героях войны планирует снять в Псковской области «Ленфильм»
08 июня 2019
Серию картин о героях войны планирует снять в Псковской области «Ленфильм»

Идет загрузка...