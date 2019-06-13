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Общество

Библиотечная конференция «Культура приграничья» начала работу в Пскове

13 июня первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова открыла работу международной научно-практической библиотечной конференции «Культура приграничья» в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы с вами сегодня живые свидетели того, как Псков готовится к Ганзейским дням Нового времени, и библиотечный форум является одним из ключевых мероприятий», - отметил вице-губернатор.

По ее словам, библиотечные работники играют важнейшую роль в развитии любого государства, поэтому в России в рамках госпрограмм развитию библиотечного дела «уделяется небывалое внимание». Вера Емельянова поблагодарила библиотекарей за ежедневный кропотливый труд, который «имеет колоссальное значение». От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова она пожелала участникам конференции «положительных результатов».

  • Библиотечная конференция «Культура приграничья»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Библиотечная конференция «Культура приграничья»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Библиотечная конференция «Культура приграничья»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Библиотечная конференция «Культура приграничья»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Библиотечная конференция «Культура приграничья»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Библиотечная конференция «Культура приграничья»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Библиотечная конференция «Культура приграничья»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Библиотечная конференция «Культура приграничья»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Библиотечная конференция «Культура приграничья»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Библиотечная конференция «Культура приграничья»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Библиотечная конференция «Культура приграничья»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Библиотечная конференция «Культура приграничья»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Библиотечная конференция «Культура приграничья»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Библиотечная конференция «Культура приграничья»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Библиотечная конференция «Культура приграничья»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Библиотечная конференция «Культура приграничья»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Библиотечная конференция «Культура приграничья»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Библиотечная конференция «Культура приграничья»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Библиотечная конференция «Культура приграничья»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Библиотечная конференция «Культура приграничья»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Библиотечная конференция «Культура приграничья»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Библиотечная конференция «Культура приграничья»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Библиотечная конференция «Культура приграничья»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Библиотечная конференция «Культура приграничья»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Библиотечная конференция «Культура приграничья»
    Фото: Дарья Хваткова

Вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко заявил, что библиотечная конференция - «это очень важное для нашего региона мероприятие». «На протяжении 10 лет Псковская областная библиотека стремится задавать тон развитию библиотечного дела не только на Северо-Западе, но и в целом России. Сегодня задана определенная планка для того, чтобы библиотечная деятельность выходила на современные стандарты. Конечно, ведь время меняется, сегодня совершенно другой читатель и система библиотек стоит перед этими вызовами», - сказал Виктор Остренко.

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