«Пленных духов» покажут в Псковском театре драмы

11:38, 13 июня 2019, ПАИ

24 июня в 19:00 на Малой сцене Псковского академического театра драмы им А. С. Пушкина представят эскиз спектакля по пьесе «Пленные духи» российских драматургов братьев Пресняковых. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Пьеса «Пленные духи» рассказывает историю любовного треугольника: Александр Блок - Андрей Белый - Любовь Менделеева-Блок.

«Изящный анекдот двух екатеринбургских драматургов Олега и Владимира Пресняковых помещен в стихию Хармса и блоковского «Балаганчика» - и в этом особая изысканность и культурная оснащенность их драматургического письма. Эта история кажется не просто литературным пустячком, а важным источником творчества драматургов, исполненного парадоксальности, литературной игры, безумия и горячей поэзии, попыткой понять, где гнездятся страхи и фобии, пафос и фантазмы современного человека», - отметили в пресс-службе.

Пьеса «Пленные духи» повествует о первой встрече в 1900 году в Шахматово поэтов Александра Блока и Андрея Белого. По поручению Валерия Брюсова Андрей Белый приезжает в Шахматово, чтобы собственными глазами увидеть «Прекрасную Даму» из стихов начинающего поэта Александра Блока.

«Блок и его матушка в смятении, поскольку Прекрасной Дамы не существует в природе. Точнее, существует некая девушка в белом платье, которую Блок увидел в Петербурге. С тех пор в поисках поэтического вдохновения он заставлял мальчика-слугу наряжаться по ночам в белое платье и бегать по темным аллеям. Поскольку литературная репутация Александра под угрозой, его чадолюбивая мать договаривается с соседом по усадьбе Менделеевым о визите сына к его дочери, Любови Дмитриевне. Шутка оборачивается пророчеством – Любовь Дмитриевна и Александр Блок находят друг друга», - говорится в аннотации к спектаклю.

В ролях: Заслуженный артист России Виктор Яковлев, Лев Орешкин, Александр Овчаренко, Екатерина Миронова, Валентина Банакова. Для зрителей 12+ Заказ и бронирование билетов на сайте театра.