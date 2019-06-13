18 тонн хребтов норвежского лосося не пропустили в Псковскую область

12:21, 13 июня 2019, ПАИ

На российско-латвийском участке государственной границы РФ в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка в Пыталовском районе запрещен ввоз 18,3 тонн мороженых хребтов лосося. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, рыбная продукция следовала из Норвегии в Казахстан.

Специалисты управления в ходе проверки установили отсутствие в реестре информации о холодильнике Норвегии, заявленной в ветеринарном сертификате страны-экспортёра.

В связи с этим сотрудники ведомства запретили ввоз морской продукции на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Работники управления составили акт о возврате груза обратно в Норвегию.