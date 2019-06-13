Публичные слушания по областному бюджету-2018 пройдут в Пскове 14 июня

11:59, 13 июня 2019, ПАИ

14 июня в 16:00 в зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (Псков, улица Воеводы Шуйского, 2) состоятся публичные слушания по проекту закона области «Об утверждении отчёта об исполнении областного бюджета за 2018 год». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

С проектом закона можно ознакомиться на сайте pskov.ru (раздел «Документы», подраздел «Проекты документов»).

Замечания и предложения по проекту закона можно направлять в комитет по финансам Псковской области в срок до 13 июня по адресу: 180001, г. Псков, улица Некрасова, д. 23 или по электронной почте: oblfin@obladmin.pskov.ru. Телефон для справок: 8 (8112) 29-99-23.