Мошенники лишили москвичку денег в Великих Луках

12:06, 13 июня 2019, ПАИ

44-летняя жительница Московской области стала жертвой мошенников в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщина приехала в гости в Великие Луки. 11 июня на мобильный телефон ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка, и заявил, что с ее банковской карты злоумышленники, якобы, пытаются снять деньги. Москвичка на уловку не поддалась, но через некоторое время ей позвонил еще один незнакомец с другого номера телефона. Он заявил, что работает в колл-центре банка и подтвердил, что у гражданки может произойти несанкционированное списание денег. Для выхода из сложившейся ситуации он попросил ее перевести деньги на другой адрес, что женщина и сделала. В итоге она лишилась 45 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В тот же день 47-летнему великолучанину позвонил псевдо-сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что с карты мужчины кто-то пытается снять деньги. Чтобы этого избежать, он предложил перевести средства на другой счет. Великолучанин передал реквизиты своей карты, и с нее сняли 119 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. Возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.