Проект «Волонтеры наследия» стартует в Печорах 15 июля

12:37, 13 июня 2019, ПАИ

С 15 июля по 8 сентября в Печорах пройдет пилотный проект «Волонтеры наследия». Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области, в проекте может принять участие любой совершеннолетний гражданин России.

Мероприятие направлено на развитие и поддержку добровольческих движений в сфере сохранения памятников, включая деятельность по сохранению исторических городов.

Запланированы 7 практических сессий от 7 до 14 дней и теоретические занятия, связанные с тематикой развития и поддержки добровольческих движений, а также практика по воссозданию исторического облика улиц, прилегающих к объектам культурного наследия. Эта деятельность не требует специализированной квалификации добровольцев и предусматривает расчистку улиц, окраску деревянных конструкций, посадку зеленых насаждений под руководством опытных мастеров.

Все добровольцы будут обеспечены необходимым инвентарем. Волонтеров поселят в жилых корпусах на охраняемой территории, будет организовано трехразовое питание. В свободное от работы время запланирована культурная и экскурсионная программа.

Для регистрации в качестве участника проекта нужно позвонить по телефону: +7 (8112) 299447 (контактное лицо - Диана Товстик). Также можно отправить заявку, содержащую ФИО, дату рождения, контактные данные участника и сроки участия в практических сессиях на электронную почту: do.tovstik@gkn.pskov.ru

Прием заявок открыт по 13 июля.