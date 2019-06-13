Дополнительные автобусы на кладбища пустят в Пскове 15 и 16 июня

13:39, 13 июня 2019, ПАИ

15 и 16 июня Псковпассажиравтотранс запустит дополнительные автобусы по маршруту «площадь Ленина - Орлецы-2». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Дополнительное движение общественного транспорта на кладбища 15 июня будет организовано в период с 9:00 до 15:00 с интервалом в 20 минут. 16 июля, в День Святой Троицы, интервал сократят до 10 минут.

Стоимость проезда составит 25 рублей. Льготы и месячные проездные билеты действовать не будут.