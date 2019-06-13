«Бронзу» завоевала псковичка на соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия

13:29, 13 июня 2019, ПАИ

Спортсменка центра спортивной подготовки Псковской области Анна Веселова заняла третье место на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия на призы президента стрелкового союза России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном центре спортивной подготовки.

Соревнования проходили в селе Игнатово Московской области. Псковскую область представляли спортсменки регионального центра спортивной подготовки Анна Веселова, Маргарита Семенова, Дарья Васильева.

Анна Веселова завоевала бронзовую медаль в упражнении «пятизарядный пневматический пистолет», а Маргарита Семенова заняла 7-е место в упражнении «пистолет пневматический».