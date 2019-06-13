Призовые места заняли псковичи на чемпионате России по парабадминтону

15:49, 13 июня 2019, ПАИ

Спортсмены центра спортивной подготовки Псковской области Эдуард Барканов и Екатерина Огинская заняли несколько призовых мест на чемпионате России по парабадминтону.

Как сообщили Псковскому агентству информации в центре спортивной подготовки Псковской области, соревнования проходили в Новочебоксарске. Всего в них приняли участие 85 спортсменов из 18 регионов России.

В частности, Эдуард Барканов завоевал бронзовые медали в одиночном и парном мужском разряде. А Екатерина Огинская заняла третье место в одиночном разряде, второе - в парном женском разряде, первое - в смешанном парном разряде.