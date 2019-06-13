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Общество

На Троицу в Великих Луках организуют добавочные автобусы к местам захоронений

15 и 16 июня с 8:00 до 14:00 в Великих Луках будет организовано дополнительное движение автобусов к местам захоронений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Общественный транспорт будет ходить по маршрутам площадь Ленина – кладбище Воробецкое и площадь Ленина – кладбище «Зеленая зона». Автобусы будут отправляться по мере их наполнения.

Автобусы № 6 «Райбольница – Демидово» будут ездить с 8:20 до 13:00 с интервалом 30 минут, далее - по расписанию выходного дня, № 106 «Райбольница - Карцево» - по расписанию выходного дня.

До кладбища «Иванцево» можно будет доехать на автобусе № 3, до кладбища «Божно» будет курсировать маршрут № 11.

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