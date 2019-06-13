Вода на пляжах Латвии стала ледяной

15:04, 13 июня 2019, ПАИ

Вода на пляжах Латвии стала ледяной. Об этом свидетельствуют данные со спутников, сообщает портал rus.delfi.

В Балтийском море на Видземском побережье за последние сутки произошло резкое снижение температуры воды. Она упала на пляжах Юрмалы, Риги ряде других. В частности, по данным латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в Скулте 13 июня утром составила +6,6 градуса, в Юрмале и Риге – ещё ниже.

При этом синоптики прогнозируют, что 13 июня на большей части территории Латвии воздух раскалится до +33 градусов. Таким образом, будет побит национальный рекорд жары, зарегистрированный в этот день в 1972 году — +31,4 градуса.