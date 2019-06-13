Заявку Псковской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры одобрил Фонд ЖКХ

14:42, 13 июня 2019, ПАИ

Первую заявку Псковской области о финансировании проекта модернизации систем теплоснабжения одобрило правление государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Этот проект планируется реализовать в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью корпорации.

Вложить в модернизацию системы теплоснабжения Пскова планируется 268 млн рублей, из которых порядка 161 млн рублей – средства Фонда, а 53,6 млн рублей – деньги из городского и областного бюджетов.

На эти средства с 2019 по 2021 год будет реконструирована котельная мощностью 16,75 МВт, построена блочно-модульная котельная мощностью 4,7 МВт, ещё три котельные ждёт модернизация в части увеличения производительности сетевой установки и создания системы управления режимами работы. Кроме того, проект предполагается строительство трёх километров теплотрасс.

Планируется, что в результате модернизации будет повышена энергетическая эффективность источников теплоснабжения, то есть расходы за счёт использования современного оборудования сократятся, а также снизятся теплопотери.

Модернизация коммунальных систем за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ проводится в соответствии с постановлением Правительства РФ №1451.

Псковская область не ограничится одной заявкой. Сейчас документы для Фонда готовят Великие Луки, Остров, Порхов, Пушкинские Горы, Палкинский и другие районы. Всего, как заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, из госкорпорации планируется привлеч около 1 млрд рублей, что даст возможность существенно улучшить качество оказываемых услуг в сфере теплоснабжения и водоотведения.