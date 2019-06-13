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Общество

Конкурс на право торговли арбузами и дынями объявлен в Пскове

 В Пскове объявлен конкурс на предоставление субъектам торговли права на размещение нестационарных торговых объектов сезонного характера по торговле бахчевыми культурами. Соответствующее постановление подписал глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Согласно документу, на территории города будут работать 23 точки по продаже бахчевых культур. Приём заявок на участие в конкурсе продлится до 21 июня. Подать их можно на улице Ленина, 3 в кабинете № 7. Сам конкурс пройдёт 25 июня.

Объекты сезонного характера для торговли бахчевыми культурами на территории Пскова будут размещены на Рижском проспекте, напротив дома № 55; улице Шелгунова, у дома № 9/2; улице Народной, напротив дома № 57; рижском проспекте, у дома № 45; улице Николая Васильева, напротив дома № 45; улице Стахановской, напротив дома № 1; улице Коммунальной, напротив дома № 44а; улице Лепешинского, со стороны дома № 8; улице Розы Люксембург, со стороны дома № 19; улице Коммунальной, напротив дома № 77; улице Киселева, напротив дома № 18а; улице Коммунальной, напротив дома № 71; улице Народной, со стороны дома № 45; улице Новгородской, напротив дома № 24; улице Госпитальной, напротив дома № 15; улице Льва Толстого; напротив дома № 22; улице Гражданской, у дома № 9; улице Яна Фабрициуса, напротив дома № 5а; рижском проспекте, напротив дома № 57; улице Новоселов, напротив дома № 1; улице Николая Васильева, со стороны дома № 69; пересечение улиц Советской Армии и Ленинградского шоссе; улице Коммунальной, у дома № 39.

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