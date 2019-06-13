Абоненты Tele2 не платят за интернет в первый день за границей

16:15, 13 июня 2019, ПАИ

Tele2, любимый оператор мобильной связи в России, в сезон отпусков подготовил предложение для абонентов тарифа «Мой онлайн+». У них не взимается плата за первый день пользования опцией «Безлимитный интернет за границей». Такая возможность доступна клиентам каждый месяц, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Следуя концепции «Другие правила», Tele2 первой на рынке избавляет своих абонентов от хлопот в начале поездки. Оператор помогает им быстро адаптироваться за рубежом и дарит первый день безлимитного интернета. Так оператор подчеркивает, что заботится о своих клиентах, где бы они ни находились.

Tele2 предлагает абонентам тарифа «Мой онлайн+» бесплатно пользоваться услугой «Безлимитный интернет за границей» в первый день выхода в интернет за рубежом. Возможность доступна каждый месяц как новым, так и действующим абонентам тарифного плана «Мой онлайн+», у которых подключена услуга «Безлимитный интернет за границей» и внесена абонентская плата за тариф.

При этом абоненты тарифного плана «Мой онлайн+» Tele2 не платят за домашний тариф в роуминге. Для этого достаточно подключить опцию «Безлимитный интернет за границей» и начать ей пользоваться. За каждый оплаченный день выхода в интернет в роуминге клиенту начисляется сумма в размере суточной абонентской платы по тарифу. Возможность доступна со второго дня выхода в сеть.

Опция «Безлимитный интернет за границей» действует в 124 странах, позволяет клиентам Tele2 свободно пользоваться услугами передачи данных в зарубежных поездках и не опасаться непредвиденных расходов на связь. Подключение опции бесплатно. Абонентская плата составляет 350 рублей в сутки и списывается со счета клиента только в случае фактического выхода в сеть. Подробная информация о тарифах и дополнительных услугах Tele2 доступна на официальном сайте компании в разделе «Роуминг».

Директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин отметил: «В поездках за рубеж клиенты хотят всегда оставаться на связи, и Tele2 дает им эту возможность. В прошлом году мы отменили плату за домашний тариф в роуминге и существенно расширили географию действия услуги «Безлимитный интернет за границей». Сейчас мы идем дальше и дарим абонентам первый день интернета в поездке. Теперь они могут сразу заняться насущными вопросами: заказать такси из аэропорта, посмотреть погоду и поделиться в социальных сетях первыми впечатлениями от другой страны. Приятная возможность позволит клиентам не ограничивать себя в использовании онлайн-сервисов в путешествии».