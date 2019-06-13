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Общество

Магазины и рынки оказались наиболее доступны псковичам с ограниченными возможностями здоровья

Наиболее доступны для маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями здоровья оказались магазины шаговой доступности, супермаркеты и рынки, а вот кинозалы не все приспособлены для инвалидов. Такие результаты опроса о доступности социальных объектов региона для маломобильных граждан были озвучены в ходе круглого стола в проектном офисе «Команды 2018» 13 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Представитель Псковского государственного университета сообщила, что участниками опроса стали 300 человек, из них 61% — люди с ограниченными возможностями, остальные заявили, что имеют детей инвалидов.

По словам респондентов, больше всего затруднений вызывает жизнь в городе. Граждане обратили внимание на то, что дорожки и тротуары не приспособлены для передвижения маломобильных групп. Отмечали опрошенные и ограничения в проведении свободного времени и культурном отдыхе.

Псковичам также был задан вопрос, какие социальные объекты они хотели бы чаще посещать. Так около 40% опрошенных заявили, что хотели бы заниматься в бассейне, ходить на концерты в филармонию изъявили желание 37%.

Кроме того, каждый второй респондент заявил, что медицинские учреждения требуется оснастить специальными приспособлениями для инвалидов. В частности, по Пскову больше всего просьб было по поликлинике №2. Также 17,4% опрошенных попросили оснастить образовательные учреждения, 9,3% — помещения ЖКХ.

По результатам исследования стало ясно, что в наименьшей степени оборудованы какими-либо устройствами для людей с ограниченными возможностями образовательные учреждения, домоуправления, пункты бытовых услуг, объекты общепита и спортивные учреждения. Также респонденты отметили, что люди с ограниченными возможностями практически нигде не могут узнать информацию о доступности социальных объектов.

Оценка потребностей в доступности для маломобильных групп подведена в рамках проекта «Интерактивная карта доступности Псковской области». Его автор - общественный помощник губернатора Псковской области Владимир Петров отметил, что проект не ограничится сегодняшними рамками и будет продолжен. «Он должен развиваться, помогать людям», - сказал Владимир Петров.

По словам председателя псковского областного отделения всероссийского общества инвалидов, депутата Псковского областного Собрания Марины Борисенковой, идеальную доступность объектов сделать сложно. «Если будет создан универсальный дизайн объектов, это удовлетворит больше потребностей», - уточнила она.

Вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко, комментируя результаты опроса, отметил, что упущен важный момент — доступность жилья. По его словам, именно там самая большая проблема возникает, и, поскольку старый фонд уже не оборудовать по всем требованиям, то новые проекты надо готовить так, чтобы была обеспечена доступность. Кроме того, депутат обратил внимание, что даже в новых домах, где учтены почти все требования доступности, возникают сложности.

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