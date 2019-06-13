Лучших медработников Псковской области наградили в честь профессионального праздника

16:46, 13 июня 2019, ПАИ

13 июня лучшие медицинские работники Псковской области получили награды в честь профессионального праздника. Торжественный прием прошел в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поздравила работников сферы здравоохранения от имени главы региона Михаила Ведерникова. Она обратилась к докторам, медсестрам и всем, кто относится к данной сфере: «Каждый из вас получает сотни благодарностей от пациентов, которым вы сохранили жизнь и сделали ее более комфортной». Первый вице-губернатор заметила, что здравоохранение Псковской области с каждым годом делает все большие шаги в развитии: получилось достичь увеличения продолжительности жизни и исторически низкой младенческой смертности. «Много еще проблем, но нам под силу их решить в ближайшее время», — добавила Вера Емельянова и пожелала медицинским коллективам доброго здоровья и процветания.

Поздравила медработников и председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Она поблагодарила их за труд, мастерство, верность своему призванию, внимание и любовь к пациентам. Марина Гаращенко подчеркнула, что сфера здравоохранения и модернизация материально-технической базы остаются в приоритете областных властей. Однако, заметила она, современная техника без профессионалов своего дела не даст должного результата. Руководитель комитета пожелала виновникам торжества счастья, благополучия и новых успехов.

Затем были вручены награды медикам, которые внесли особый вклад в развитие здравоохранения Псковской области. Почетные грамоты губернатора получили фельдшер филиала «Новоржевский» Пушкиногорской межрайонной больницы Елена Вихрова, медсестра хосписа святой Марфы и Марии Валентина Герасимова, хирург отделения общей хирургии Псковской областной клинической больницы Денис Федоров. Кроме того, медработники были отмечены благодарственными письмами администрации Псковской области и нагрудными знаками «Отличник здравоохранения».