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Общество

Центр Пскова будет закрыт для движения в дни Ганзы

Центр Пскова будет закрыт для движения транспорта в период проведения Международных Ганзейских дней Нового времени. Соответствующее постановление подписал глава администрации Пскова Александр Братчиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В частности, с 9:00 26 июня до 6:00 27 июня будет введено временное прекращение движения автотранспорта (кроме общественного) по Октябрьской площади, улице Советской от площади Ленина до улицы Детской, Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Некрасова. В качестве объездов определены улица Карла Маркса (движение от железнодорожного вокзала), улица Максима Горького, мост имени 50-летия Октября (движение в сторону железнодорожного вокзала).

Также с 6:00 27 июня до 24:00 30 июня будет запрещено движение транспорта по Октябрьской площади, улице Советской от площади Ленина до улицы Детской, Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Некрасова, улице Профсоюзной, улице Калинина на участке от улицы Детской до улицы Георгиевской. Также в указанный промежуток времени будет введено временное прекращение движения транспорта (кроме общественного транспорта и спецмашин) по улице Ленина на всем протяжении. В качестве объезда граждане могут использовать улицы Кузнецкую, Инженерную, Труда (движение от железнодорожного вокзала), улицу Максима Горького, мост имени 50-летия Октября (движение в сторону железнодорожного вокзала).

Кроме того, в дни Ганзы в Пскове будет прекращено движение транспорта по улице Советской от улицы Кузнецкой до улицы Детской, по Октябрьскому проспекту от улицы Гражданской до улицы Некрасова, улице Калинина от улицы Кузнецкой до улицы Георгиевской, по улице Свердлова от улицы Карла Маркса до улицы Калинина, по улице Гоголя от улицы Карла Маркса до Комсомольского переулка, по улице Некрасова от улицы Карла Маркса до улицы Советской, по улице Воеводы Шуйского, по улице Георгиевской, по улице Детской, по Комсомольскому переулку, по Музейному переулку, по улице Ленина, по набережной реки Великой. Указанные улицы будут перекрыты 27 июня с 8:00 до 22:00, 28 июня с 8:00 до 23:00, 29 июня с 8:00 до 1:00 30 июня, 30 июня с 8:00 до 21:00. В качестве объездов определены улицы Гражданская, Льва Толстого, Кузнецкая, Инженерная, Труда (движение от железнодорожного вокзала), Максима Горького, мост имени 50-летия Октября (движение в сторону железнодорожного вокзала).

Также в Пскове будет перекрыто движение для транспорта по Рижскому проспекту от улицы Максима Горького до площади Ленина, по улице Леона Поземского от улицы Труда до площади Ленина, по улице Карла Маркса от улицы Красных Партизан до площади Ленина, по улице Воровского от улицы Красных Партизан до улицы Карла Маркса. Движение по данным улицам будет ограничено 27 июня с 13:00 до 19:00; 29 июня с 22:00 до 1:00 30 июня, 30 июня с 12:00 до 20:00.

Кроме того, с 20:00 25 июня до 24:00 30 июня будет запрещена остановка транспорта на Октябрьской площади, участке улицы Советской от Октябрьской площади до улицы Детской, улице Ленина.

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