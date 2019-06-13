Победители «Диктанта Победы» получат льготы при поступлении в вузы

17:46, 13 июня 2019, ПАИ

Дополнительные льготы при поступлении в высшие учебные заведения получат абитуриенты, которые набрали максимум баллов в «Диктанте Победы» «Единой России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе партии со ссылкой на координатора партийного проекта «Единой России» «Историческая память» Александра Хинштейна.

По его словам, единороссы с соответствующей инициативой обратились в министерство науки и высшего образования. При этом он подчеркнул, что Рособрнадзор уже поддержал данную инициативу.

Результаты «Диктанта Победы» будут внесены в портфолио абитуриента, которое они предоставляют при поступлении в высшие учебные заведения. По словам Александра Хинштейна, это дополнительный показатель грамотности и знаний человека, а не «билет в вуз».

Заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что ведомство поддерживает предложенный партией формат тестирования. По его словам, дополнительные баллы при поступлении в вузы увеличат интерес к «Диктанту Победы» со стороны молодых ребят и старшеклассников.