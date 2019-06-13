Идёт ремонт фасадов 22 домов в центре Пскова

17:15, 13 июня 2019, ПАИ

В настоящее время в центре Пскова ведётся ремонт фасадов 22 домов. Работы проводятся в рамках подготовки к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени. Об этом доложил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову на встрече 13 июня исполняющий обязанности генерального директора регионального Фонда капитального ремонта Виктор Иващенко, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

По словам Виктора Иващенко, ремонтные работы планируется завершить до 20 июня. На их проведение из федерального бюджета выделены 60 млн рублей.

И. о. гендиректора Фонда подчеркнул, что на сегодняшний день практически на всех 22-х домах работы выполняются в графике. В ближайшее время их ход и качество проверят специалисты Фонда капремонта, администрации города, представители подрядчиков .

Кроме того, в Псковской области в этом году ремонтируются порядка 200 домов на средства Фонда капремонта: 90 из них в Пскове и более 20 в Великих Луках.

Михаил Ведерников подчеркнул, что чтобы не было жалоб и нареканий со стороны жителей региона, Фонд капитального ремонта должен работать устойчиво и эффективно. «Для нас это очень важное направление работы. Пристально следите за качеством проводимых работ и ответственностью подрядных организаций», — заявил губернатор.

Региональный оператор — Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области — это некоммерческая организация, которая во взаимодействии с собственниками помещений в многоквартирных домах, органами государственной власти и местного самоуправления реализует региональную программу по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории региона.

Виктор Иващенко был назначен и. о. гендиректора Фонд капитального ремонта в конце апреля, предыдущие 20 лет он был главой Усвятского района.