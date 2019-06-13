На комиссию при администрации Псковской области вызвали глав организаций с долгами по зарплате

18:14, 13 июня 2019, ПАИ

На очередное заседание межведомственной комиссии при администрации Псковской области по вопросам оплаты труда, уплаты страховых взносов, налога на доход физических лиц и легализации трудовых отношений были вызваны руководители организаций, которые имеют долги по заработной плате. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

На заседании под руководством заместителя губернатора - председателя комитета по финансам Татьяны Бариновой заслушали руководителей организаций – должников, которые обозначили сроки выплаты просроченной заработной платы.

Также на совещании были сверены данные по организациям- должникам по зарплате и рассмотрены варианты погашения долгов.

В работе комиссии участвовали представители региональной прокуратуры, Государственной инспекции труда, Следственного управления Следственного комитета по Псковской области и Управления Федеральной налоговой службы по региону.