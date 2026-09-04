На Госуслугах открылась запись на курсы программирования для подростков «Код будущего»
На Госуслугах стартовал прием заявлений на бесплатные курсы по программированию, искусственному интеллекту и робототехнике проекта «Код будущего». Обучение смогут пройти более 60 тысяч школьников и студентов, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.
В этом учебном году можно выбрать один из более чем 100 онлайн- и
Кто может участвовать: школьники 8–11 классов, студенты колледжей, обучающиеся по
Какие есть направления: программирование — Python,
Как записаться: подайте заявление на Госуслугах, успешно пройдите вступительное испытание, дождитесь распределения в группу подходящего уровня сложности.
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На Госуслугах открылась запись на курсы программирования для подростков «Код будущего»