Рейд по выявлению злостных неплательщиков штрафов проходит в Пскове

15:32, 04 сентября 2026, ПАИ

Рейд по выявлению злостных неплательщиков штрафов проходит в Пскове сегодня, 4 сентября, сообщили в официальном канале УМВД России по Псковской области в MAX.

В мероприятии задействованы сотрудники отдельной специализированной роты ДПС Госавтоинспекции регионального УМВД, а также представители Федеральной службы судебных приставов.

Цель совместного рейда – обнаружение граждан, систематически уклоняющихся от уплаты штрафов.

В Госавтоинспекции призвали жителей своевременно погашать задолженности, чтобы избежать негативных правовых последствий.