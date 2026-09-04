Рейд по выявлению злостных неплательщиков штрафов проходит в Пскове
Рейд по выявлению злостных неплательщиков штрафов проходит в Пскове сегодня, 4 сентября, сообщили в официальном канале УМВД России по Псковской области в MAX.
В мероприятии задействованы сотрудники отдельной специализированной роты ДПС Госавтоинспекции регионального УМВД, а также представители Федеральной службы судебных приставов.
Цель совместного рейда – обнаружение граждан, систематически уклоняющихся от уплаты штрафов.
В Госавтоинспекции призвали жителей своевременно погашать задолженности, чтобы избежать негативных правовых последствий.
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