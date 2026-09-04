Более 2800 пожаров произошло в Псковской области с начала года

15:31, 04 сентября 2026, ПАИ

2 878 пожаров зарегистрировали в Псковской области за восемь месяцев 2026 года. Прямой материальный ущерб от них составил 23 млн 412 тысяч рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

При пожарах за отчётный период погибли 46 человек, в том числе один несовершеннолетний. В результате возгораний травмы получили 16 человек. Наибольшее число погибших зафиксировано в сельской местности – 32 человека, из них пять человек находились в нетрезвом состоянии. В городах и райцентрах области погибли 14 человек, из них один – в нетрезвом виде.

Основной причиной пожаров в Псковской области стало неосторожное обращение с огнём – 2 348 случаев. На втором месте – нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования (293 случая), на третьем – нарушение правил устройства и эксплуатации печей (131 случай). Зафиксировано также 42 случая поджога, 41 пожар на транспорте и четыре случая, связанных с нарушением правил эксплуатации газового оборудования.

За восемь месяцев сотрудники ведомства спасли 418 человек.