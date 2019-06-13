Молодежь Псковской области примет участие во втором этапе форума «Таврида 5.0» в Крыму

20:11, 13 июня 2019, ПАИ

Молодежь Псковской области примет участие во втором этапе форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» в Крыму. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, в «Народной смене» с 29 июня по 5 июля регион представят два педагога вокального и инструментального отделений профильных образовательных учреждений – Ольга Глазова и Станислава Баранова.

Второй этап форума предусматривает работу шести образовательных тематических смен. Будут рассмотрены актуальные темы как традиционной культуры и ее жизни в современности, так и различные виды искусства народов страны. Смена объединит молодых музыкантов, вокалистов, хореографов, представителей других направлений традиционной культуры (фольклора) и академического народного искусства.

Предусмотрена и образовательная программа. Она будет состоять из мотивационных и тренд-сессий, тематических профессиональных школ.

Всего на «Тавриду 5.0» было направлено более 30 заявок от жителей Псковской области. Отбор проводится на федеральном уровне на основе собеседования и творческого задания.

В шести сменах первого этапа форума «Таврида 5.0», которые прошли в Крыму с 11 мая по 14 июня, приняли участие 5 жителей региона: представители добровольческого движения и студенты Псковского государственного университета.

Мероприятие проводится при поддержке президента России Владимира Путина. Оно организовано АНО «Центр развития культурных инициатив» при поддержке Росмолодежи и Роскультцентра.