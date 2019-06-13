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Общество

На 25% снизятся акцизы на алкоголь в Эстонии 1 июля

Высший представительный и законодательный орган Эстонии – Рийгикогу – принял в окончательном чтении законопроект, который снизит акцизные ставки на пиво, сидр и крепкие напитки на 25%. Как пишет DELFI Эстония, закон вступит в силу 1 июля.

Отмечается, что сокращение акциза позволит предпринимателям снизить цены на алкоголь, чтобы ограничить развернувшуюся в 2015 году приграничную торговлю спиртным.

По мнению авторов законопроекта, если алкоголь подешевеет, то объем закупаемых в Латвии спиртных напитков сократится, а объем закупаемого в Эстонии — возрастет.

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