0
23:19
Вячеслав Бутусов стал заслуженным артистом России
21:32
Оклады российских судей возрастут с 1 октября
20:31
Региональный детский форум пройдет в Псковской области осенью
19:35
Полеты аэростатов над центром Великих Лук пройдут 13 июня
17:17
Адреса Ганзейских дней в Пскове: Где и во сколько пройдут самые интересные мероприятия праздника
17:15
Идёт ремонт фасадов 22 домов в центре Пскова
16:46
Лучших медработников Псковской области наградили в честь профессионального праздника
Еще новости
Общество

Жителя Острова осудят за убийство знакомого в противотуберкулезном диспансере

Фото Андрея Степанова

Жителя Острова осудят за убийство знакомого в палате противотуберкулезного диспансера в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города.

В конце декабря прошлого года острович проходил лечение в противотурберкулезном диспансере Пскова. В одной палате с ним находился знакомый, с которым он отбывал наказание в местах лишения свободы. В ходе возникшего на бытовой почве конфликта злоумышленник ударил знакомого ножом в область живота. Потерпевшей скончался на месте совершения преступления.

Прокуратура Пскова направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет по части 1 статьи 105 УК РФ. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Вячеслав Бутусов стал заслуженным артистом России
13 июня 2019
Вячеслав Бутусов стал заслуженным артистом России
Оклады российских судей возрастут с 1 октября
13 июня 2019
Оклады российских судей возрастут с 1 октября
Региональный детский форум пройдет в Псковской области осенью
13 июня 2019
Региональный детский форум пройдет в Псковской области осенью
Полеты аэростатов над центром Великих Лук пройдут 13 июня
13 июня 2019
Полеты аэростатов над центром Великих Лук пройдут 13 июня
Идёт ремонт фасадов 22 домов в центре Пскова
13 июня 2019
Идёт ремонт фасадов 22 домов в центре Пскова
Лучших медработников Псковской области наградили в честь профессионального праздника
13 июня 2019
Лучших медработников Псковской области наградили в честь профессионального праздника
Заявку Псковской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры одобрил Фонд ЖКХ
13 июня 2019
Заявку Псковской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры одобрил Фонд ЖКХ
Российский подводный фестиваль пройдёт в Пустошкинском районе
13 июня 2019
Российский подводный фестиваль пройдёт в Пустошкинском районе

Идет загрузка...