Жителя Острова осудят за убийство знакомого в противотуберкулезном диспансере

21:06, 13 июня 2019, ПАИ

Жителя Острова осудят за убийство знакомого в палате противотуберкулезного диспансера в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города.

В конце декабря прошлого года острович проходил лечение в противотурберкулезном диспансере Пскова. В одной палате с ним находился знакомый, с которым он отбывал наказание в местах лишения свободы. В ходе возникшего на бытовой почве конфликта злоумышленник ударил знакомого ножом в область живота. Потерпевшей скончался на месте совершения преступления.

Прокуратура Пскова направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет по части 1 статьи 105 УК РФ.