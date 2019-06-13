Жителя Пскова приговорили к реальному лишению свободы за сбыт наркотиков

21:49, 13 июня 2019, ПАИ

47-летнего жителя Пскова суд отправил в тюрьму на 8 лет и 6 месяцев за незаконный сбыт наркотиков в значительном размере, а также за их хранение без цели сбыта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

В середине июля прошлого года в рамках проводимых сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник сбыл другому гражданину наркотическое средство – метамфетамин – массой 1,011 грамма около подъезда одного из жилых домов Пскова. Кроме того, в ходе обыска по месту его жительства правоохранители обнаружили наркотические средства, являющиеся производными N-метилэфедрона и метилового эфира в значительном и крупном размерах.

Приговор суда не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.