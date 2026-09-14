Мотоциклисту оторвало ногу в аварии на трассе в Великолукском округе
Попутное столкновение мотоцикла и автомобиля Ford произошло на 465-м километре федеральной трассы М-9 «Балтия» возле деревни Сафоново в Великолукском районе, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
В результате ДТП пострадал мотоциклист, мужчина 1960 года рождения: при ударе ему оторвало ногу. По словам очевидцев, спасатели нашли её в 25 метрах от места аварии в траве. Пострадавший госпитализирован.
По последним сообщениям, мужчина скончался.
На месте работают спасатели ПСО, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.
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