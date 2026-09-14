Мотоциклисту оторвало ногу в аварии на трассе в Великолукском округе

21:21, 14 сентября 2026, ПАИ

Попутное столкновение мотоцикла и автомобиля Ford произошло на 465-м километре федеральной трассы М-9 «Балтия» возле деревни Сафоново в Великолукском районе, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



В результате ДТП пострадал мотоциклист, мужчина 1960 года рождения: при ударе ему оторвало ногу. По словам очевидцев, спасатели нашли её в 25 метрах от места аварии в траве. Пострадавший госпитализирован.

По последним сообщениям, мужчина скончался.

На месте работают спасатели ПСО, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.