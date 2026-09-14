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Вкладу уроженца Псковской земли в покорение Луны посвящён выпуск из цикла «Русской славы земля»

В ноябре 1970 года по поверхности Луны начал движение советский «Луноход‑1». О вкладе уроженца Псковской земли в освоении космоса рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках цикла «Русской славы земля», опубликовав видео выпуска в своём канале в MAX.

Управлением аппарата занимались с Земли – на расстоянии около 400 тысяч километров. Для безопасного передвижения луноходу требовалась система обзора: устройству нужно было «видеть» препятствия и выбирать маршрут. Необходимую оптику разработали в Государственном оптическом институте под руководством Давида Волосова.

Примечательно, что учёный, сыгравший важную роль в создании «глаз» лунохода, родился в 1910 году в Невеле – на Псковской земле. Его разработки внесли значимый вклад в развитие астрономической и фотографической оптики.

«За время работы первый луноход прошёл больше десять километров и передал на Землю десятки тысяч телевизионных изображений и сотни панорам. Значительная часть из них сегодня находится в свободном доступе. Так что главный результат выдающегося советского учёного сейчас может увидеть каждый. А мы гордимся, что огромные неизвестные пространства Луны человечество впервые увидело с помощью изобретений уроженца нашей Псковской земли», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Ранее опубликованный выпуск проекта «Русской славы земля» был посвящён книге «Спутник по древнему Пскову» и её автору – краеведу, историку, писателю Николаю Фомичу Окуличу-Казарину.

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