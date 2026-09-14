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Общество

Вера Емельянова оценила ход благоустройства и капремонта в Локнянском округе

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова посетила с рабочим визитом Локнянский муниципальный округ. Цель поездки – оценить, как социально‑экономическое развитие региона отражается на муниципалитетах, и проконтролировать реализацию ключевых проектов. Об этом пишет районная газета «Восход».

  • Вера Емельянова посетила Локнянский округ
    Фото: Газета «Восход»
  • Вера Емельянова посетила Локнянский округ
    Фото: Газета «Восход»
  • Вера Емельянова посетила Локнянский округ
    Фото: Газета «Восход»
  • Вера Емельянова посетила Локнянский округ
    Фото: Газета «Восход»
  • Вера Емельянова посетила Локнянский округ
    Фото: Газета «Восход»
  • Вера Емельянова посетила Локнянский округ
    Фото: Газета «Восход»
  • Вера Емельянова посетила Локнянский округ
    Фото: Газета «Восход»

Одним из главных пунктов программы стал осмотр общественной территории возле дома № 31/8 на улице Первомайской в Локне. Глава округа Иван Белугин доложил о завершении работ по благоустройству.

Локацию для первоочередного благоустройства жители выбрали в ходе всероссийского онлайн‑голосования. Преображение территории велось в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На работы было выделено 1,99 миллиона рублей. Все запланированные мероприятия завершены, приняты и оплачены в срок.

Вера Емельянова отметила качество и своевременность выполненных работ, но подчеркнула необходимость дальнейшей доработки территории: «То, что важный этап благоустройства выполнен качественно и в срок, – это отличный результат совместной работы. Однако останавливаться на достигнутом нельзя: эту общественную территорию необходимо дорабатывать».

В ходе визита также оценили ход капитального ремонта здания Локнянской средней общеобразовательной школы и стадиона «Колос». Работы ведутся по региональному проекту «Всё лучшее детям» национального проекта «Молодёжь и дети».

Первый вице‑губернатор обратила внимание подрядчика на необходимость наращивания темпов: объём оставшихся задач значителен, а завершить ремонт школы и стадиона нужно в текущем году.

Вера Емельянова обозначила ключевые требования к подрядной организации и администрации округа: «Объём работы здесь ещё предстоит выполнить колоссальный, поэтому подрядчику необходимо незамедлительно увеличивать темпы и привлекать дополнительные силы. Времени на раскачку нет. Важно использовать каждый оставшийся день с максимальной эффективностью. Администрации округа поручено осуществлять жёсткий ежедневный контроль: специалисты должны находиться на объекте каждый день, следить за качеством и требовать от строителей строгого соблюдения графика. Школа и стадион должны быть сданы в этом году».

Особое внимание уделено не только срокам, но и качеству работ.

Также в рамках визита Вера Емельянова и заместитель председателя Заксобрания Псковской области Игорь Дитрих провели встречу с социальным координатором филиала фонда «Защитники Отечества» Ириной Шпет. На встрече обсудили вопросы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей – эта тема остаётся под особым контролем правительства Псковской области.

Ранее сообщалось, что капремонт кровли административного здания ветлечебницы станции по борьбе с болезнями животных завершён в Бежаницах.

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