В Пскове возмещён ущерб городскому бюджету в размере девяти миллионов рублей

22:59, 14 сентября 2026, ПАИ

Псковский городской суд в мае 2025 года признал гендиректора одной из компаний виновным в мошенничестве в особо крупном размере. По иску прокурора области суд удовлетворил требование о возмещении ущерба, сообщили ПАИ в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина похитил более девяти миллионов бюджетных рублей, которые выделили городу по нацпроекту «Демография». Средства предназначались для оборудования стадиона «Локомотив»: на них должны были поставить и смонтировать спортивно‑технологическое оборудование, в том числе искусственное покрытие футбольного поля и легкоатлетические беговые дорожки.

Как выяснилось в ходе разбирательства, руководитель фирмы пошёл на обман: поставил покрытие, не соответствующее требованиям контракта, а также закупил и использовал меньший объём материалов – они не отвечали спецификации и техническому заданию.

Сейчас в результате исполнительных действий вся сумма – девять миллионов рублей – в полном объёме возвращена в бюджет Пскова.