Ещё три умные спортплощадки установят в Псковской области в 2027 году

22:29, 14 сентября 2026, ПАИ

В городском парке в Невеле открылась умная спортивная площадка. Выделены деньги на установку ещё трёх умных спортплощадок в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём канал в MAX.

«Продолжим и дальше развивать спортивную инфраструктуру региона. Такие площадки для занятий на свежем воздухе действительно востребованы. Плюс современный формат: QR-коды помогают подобрать тренировочный комплекс и выполнять упражнения правильно. На встрече с министром спорта РФ Михаилом Дегтярёвым обсудили установку в Псковской области ещё трёх больших умных площадок в следующем году», – отметил Михаил Ведерников и добавил, что средства уже предусмотрены в федеральном бюджете.

Развитие спортивной инфраструктуры в шаговой доступности – один из приоритетов Народной программы «Единой России» и госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Отметим, Народную программу развития региона до 2031 года приняли в Псковской области 4 сентября на форуме и конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

Ранее в Московском дворце спорта «Мегаспорт» состоялся второй этап XXIII съезда партии «Единая Россия» с участием президента России Владимира Путина. Ключевым итогом мероприятия стало единогласное утверждение обновлённой Народной программы партии на предстоящие пять лет, а центральной темой выступления главы государства была консолидация нации перед единым днём голосования в сентябре.