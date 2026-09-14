Месяц яблок: как поступают великолучане с богатым урожаем

23:51, 14 сентября 2026, ПАИ

Сентябрь – это месяц яблок, и даже в городе чувствуется их аромат. О своих планах на урожай яблок великолучане рассказали в опросе телеканала «Первый Псковский», проходившем на городских улицах.

– Есть у меня сорт, который лежит до весны. Он только после Нового года становится вкусным, мягким. А так он крепкий, его сейчас не возьмёшь, он как камень.

– Наша любимая яблоня, к сожалению, в этом году не разродилась, скажем так. А так яблок очень много, да. У ребят есть дача, дочка в своём доме живёт, – есть яблоки, урожай.

– Ну, сушим, компоты делаем, варенье варим.

– Компот, варенье варим, пюре делаем, сушим сок.

– А в основном сушу, продаю. Делала ещё один раз яблочный сок.

– Компот и насушила всё. А куда ещё?

– Вот сварила полтора литра чисто для себя, чтоб поесть с молоком. Всё.

– Выращиваем яблоки, делаем компот, варенье из ягод, яблок – из всего, что есть.

– Кушаем, варим компотики.

– Внуки, людям отдаю, сушу... Всё.

– Ну, мы заворачиваем в газету и в ящики кладём – и всё.

– Дома лежат, съедаем. Ну, не всю зиму, конечно, но большую часть. Они надолго не задерживаются, мы всё съедаем.